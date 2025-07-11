Астрологический прогноз на 11 июля

Колокола / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на будний статус дня, его можно посвятить отдыху, все равно от работы в это время толку не будет.

Символ дня: Колокол.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: янтарный.

Счастливые камни дня: аметист, циркон.

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За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, поэтому нужно соблюдать максимальную осторожность.

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной, и жареной пищи.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.

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Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно самостоятельно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются через три дня.

Табу дня: нельзя грустить и жаловаться на судьбу.

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Цитата дня: «Литература – самый приятный способ игнорировать жизнь» (Фернандо Пессоа.)

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