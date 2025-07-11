- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 11 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на будний статус дня, его можно посвятить отдыху, все равно от работы в это время толку не будет.
Символ дня: Колокол.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: янтарный.
Счастливые камни дня: аметист, циркон.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, поэтому нужно соблюдать максимальную осторожность.
Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной, и жареной пищи.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно самостоятельно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются через три дня.
Табу дня: нельзя грустить и жаловаться на судьбу.
Цитата дня: «Литература – самый приятный способ игнорировать жизнь» (Фернандо Пессоа.)
Читайте также: