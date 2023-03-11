Астрологический прогноз на 11 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации любых проектов, причем, несмотря на выходной, это могут быть не только бытовые, но и профессиональные дела – все они обречены на успех.

Символ дня: орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, темно-голубой.

Счастливые камни дня: красная яшма, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: лопатки, плечи.

Болезни дня: необходимо поберечь глаза – меньше работать за компьютером, читать при слабом освещении, да и вообще напрягать зрение

Питание дня: можно не отказывать себе в любимых блюдах, но порции должны быть урезаны ровно наполовину.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: главное, не переборщить с поливом – он может привести к загниванию корней.

Магия и мистика дня: гадания приоткроют завесу, скрывающую будущее.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку картины из его прошлого, настоящего и, что особенно важно, будущего.

Табу дня: опасно взбираться на большую высоту и смотреть вниз – может закружиться голова, последствия чего непредсказуемы.

Афоризм дня: "Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты" (Анна Элеонора Рузвельт).

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