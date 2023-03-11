Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 11 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 11 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации любых проектов, причем, несмотря на выходной, это могут быть не только бытовые, но и профессиональные дела – все они обречены на успех. 

Символ дня: орел. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, темно-голубой. 

Счастливые камни дня: красная яшма, бриллиант. 

За какую часть тела отвечает: лопатки, плечи. 

Болезни дня: необходимо поберечь глаза – меньше работать за компьютером, читать при слабом освещении, да и вообще напрягать зрение

Питание дня: можно не отказывать себе в любимых блюдах, но порции должны быть урезаны ровно наполовину. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: главное, не переборщить с поливом – он может привести к загниванию корней. 

Магия и мистика дня: гадания приоткроют завесу, скрывающую будущее. 

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку картины из его прошлого, настоящего и, что особенно важно, будущего. 

Табу дня: опасно взбираться на большую высоту и смотреть вниз – может закружиться голова, последствия чего непредсказуемы.

Афоризм дня: "Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты" (Анна Элеонора Рузвельт). 

Читайте также:

Правила перевода от Александра Авраменко: Г или Ґ писать в иностранных словах в укринском языке

Правила перевода от Александра Авраменко: Г или Ґ писать в иностранных словах в укринском языке

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
78
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация