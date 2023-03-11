Астрологический прогноз на 11 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации любых проектов, причем, несмотря на выходной, это могут быть не только бытовые, но и профессиональные дела – все они обречены на успех.
Символ дня: орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, темно-голубой.
Счастливые камни дня: красная яшма, бриллиант.
За какую часть тела отвечает: лопатки, плечи.
Болезни дня: необходимо поберечь глаза – меньше работать за компьютером, читать при слабом освещении, да и вообще напрягать зрение
Питание дня: можно не отказывать себе в любимых блюдах, но порции должны быть урезаны ровно наполовину.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: главное, не переборщить с поливом – он может привести к загниванию корней.
Магия и мистика дня: гадания приоткроют завесу, скрывающую будущее.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку картины из его прошлого, настоящего и, что особенно важно, будущего.
Табу дня: опасно взбираться на большую высоту и смотреть вниз – может закружиться голова, последствия чего непредсказуемы.
Афоризм дня: "Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты" (Анна Элеонора Рузвельт).
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