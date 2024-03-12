Астрологический прогноз на 12 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: возможны предложения, от которых, как принято говорить, нельзя отказаться – например, новой должности или выгодной сделки, а вот финансовые операции противопоказаны.

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: нужно отказаться от непосильной физической нагрузки, которая чревата травмами, и вредных привычек – алкоголя и курения.

Питание дня: в еде необходима умеренность.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.

Дачные работы дня: можно готовить почву для высадки плодовых деревьев и кустарников, а также высаживать первоцветы.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, используя для этого лечебные – и волшебные – травы.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому можно не обращать на них внимания.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на чужую агрессию – это может оказаться опасным.

Цитата дня: "Прежде чем возлюбить врагов, попробуйте немного лучше относиться к друзьям" (Эдгар Хау).

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