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Астрологический прогноз на 12 марта

Астрологический прогноз на 12 марта

Рубин - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: возможны предложения, от которых, как принято говорить, нельзя отказаться – например, новой должности или выгодной сделки, а вот финансовые операции противопоказаны. 

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: нужно отказаться от непосильной физической нагрузки, которая чревата травмами, и вредных привычек – алкоголя и курения.

Питание дня: в еде необходима умеренность.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно. 

Дачные работы дня: можно готовить почву для высадки плодовых деревьев и кустарников, а также высаживать первоцветы. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, используя для этого лечебные – и волшебные – травы. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому можно не обращать на них внимания. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на чужую агрессию – это может оказаться опасным. 

Цитата дня: "Прежде чем возлюбить врагов, попробуйте немного лучше относиться к друзьям" (Эдгар Хау). 

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