Астрологический прогноз на 11 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от начала новых дел и принятия важных решений лучше отказаться.
Символ дня: Сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: под ударом – сердечно-сосудистая система: людям, у которых ее болезни являются хроническими, необходимо вовремя принимать прописанные врачом лекарства.
Питание дня: ища этого дня должна быть постной и легкой, от жирных и тяжёлых блюд нужно отказаться в пользу овощей, фруктов и зелени.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: эможно проводить любые садово-огородные работы.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о ео внутренних проблемах.
Табу дня: проливать воду – плохая примета.
Цитата дня: «Размышляя о мире, которым правит наука, я становлюсь пессимистом. Тем не менее, я оптимист, когда вспоминаю о духовно мире, от которого меня пытается отвлечь наука» (Уильям Голдинг).
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