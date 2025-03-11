Астрологический прогноз на 11 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от начала новых дел и принятия важных решений лучше отказаться.

Символ дня: Сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: под ударом – сердечно-сосудистая система: людям, у которых ее болезни являются хроническими, необходимо вовремя принимать прописанные врачом лекарства.

Питание дня: ища этого дня должна быть постной и легкой, от жирных и тяжёлых блюд нужно отказаться в пользу овощей, фруктов и зелени.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Дачные работы дня: эможно проводить любые садово-огородные работы.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о ео внутренних проблемах.

Табу дня: проливать воду – плохая примета.

Цитата дня: «Размышляя о мире, которым правит наука, я становлюсь пессимистом. Тем не менее, я оптимист, когда вспоминаю о духовно мире, от которого меня пытается отвлечь наука» (Уильям Голдинг).

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