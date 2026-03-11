- Дата публикации
Астрологический прогноз на 11 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день рекомендуется посвятить приобретению новых знаний и навыков — они будут усваиваться легко и быстро.
Символ дня: свиток.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.
Болезни дня: велика вероятность подхватить вирус, поэтому необходимо избегать мест массового скопления людей.
Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому ограничивать себя в пище нельзя, но и переедать тоже не стоит.
Стрижка дня: не самый удачный день для посещения салона красоты, поэтому стричься можно только в случае крайне необходимости.
Дачные работы дня: полив рассады необходимо ограничить, а то и вовсе — сократить.
Магия и мистика дня: можно изучать духовные и эзотерические труды, в которых удастся найти ответ на важный вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, как действовать в сложившейся ситуации.
Табу дня: ни в коем случае нельзя разглашать чужие тайны и секреты.
Цитата дня: «Человек есть то, что он думает» (Парацельс).
