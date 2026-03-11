Астрологический прогноз на 11 марта

Свиток / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день рекомендуется посвятить приобретению новых знаний и навыков — они будут усваиваться легко и быстро.

Символ дня: свиток.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирус, поэтому необходимо избегать мест массового скопления людей.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому ограничивать себя в пище нельзя, но и переедать тоже не стоит.

Стрижка дня: не самый удачный день для посещения салона красоты, поэтому стричься можно только в случае крайне необходимости.

Дачные работы дня: полив рассады необходимо ограничить, а то и вовсе — сократить.

Магия и мистика дня: можно изучать духовные и эзотерические труды, в которых удастся найти ответ на важный вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, как действовать в сложившейся ситуации.

Табу дня: ни в коем случае нельзя разглашать чужие тайны и секреты.

Цитата дня: «Человек есть то, что он думает» (Парацельс).

