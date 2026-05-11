Астрологический прогноз на 11 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергетически сильный день, который дает силы для осуществления любых — даже самых сложных — деловых и профессиональных планов.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: воздушный обсидиан, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и быстро излечиваются, но игнорировать — и тем самым запускать — их нельзя.
Питание дня: необходимо максимально ограничить употребление жидкости, даже если речь идет о первых блюдах.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: хорошее время для благоустройства дачного участка, покупки для него мебели и оборудования.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, обращенные к античным и языческим богам.
Сны дня: сны нынешнего дня дают подсказку относительно того, что можно — и нужно сделать сейчас, чтобы получить важные результаты в будущем.
Табу дня: даже короткие поездки сегодня находятся под запретом — они как минимум окажутся бесполезными, а как максимум — опасными.
Цитата дня: «Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет ценности» (Сократ).
