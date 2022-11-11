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Астрологический прогноз на 11 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
70
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 11 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя бездумно соглашаться с чужим мнением, даже если оно исходит от тех, кому человек привык доверять – слишком велика вероятность попасть под чужое негативное влияние. 

Символ дня: обезьяна.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист. 

За какую часть тела отвечает: почки, кожа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, серьезных осложнений, как правило, не несут, но длятся долго и плохо поддаются лечению, поэтому при появлении первых симптомов нужно немедленно обратиться к врачу и следовать всем его предписаниям. 

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, как избавиться от длительного заболевания, которое долгое время не дает полноценно жить. 

Стрижка дня: день неблагоприятен для стрижки. 

Афоризм дня: "Нет счастья, равного спокойствию" (Будда). 

Ангел-хранитель дня: Канфаэль – дарует человеку способность достигать поставленной цели. 

Магия и мистика дня: рекомендуется изготавливать и носить защитные обереги. 

Табу дня: нельзя пользоваться крепкими ароматами – они могут вызвать сильную головную боль и депрессивное состояние. 

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Дата публикации
Просмотры
70
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