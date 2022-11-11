Астрологический прогноз на 11 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бездумно соглашаться с чужим мнением, даже если оно исходит от тех, кому человек привык доверять – слишком велика вероятность попасть под чужое негативное влияние.

Символ дня: обезьяна.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: почки, кожа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, серьезных осложнений, как правило, не несут, но длятся долго и плохо поддаются лечению, поэтому при появлении первых симптомов нужно немедленно обратиться к врачу и следовать всем его предписаниям.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, как избавиться от длительного заболевания, которое долгое время не дает полноценно жить.

Стрижка дня: день неблагоприятен для стрижки.

Афоризм дня: "Нет счастья, равного спокойствию" (Будда).

Ангел-хранитель дня: Канфаэль – дарует человеку способность достигать поставленной цели.

Магия и мистика дня: рекомендуется изготавливать и носить защитные обереги.

Табу дня: нельзя пользоваться крепкими ароматами – они могут вызвать сильную головную боль и депрессивное состояние.

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