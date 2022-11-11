Астрологический прогноз на 11 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бездумно соглашаться с чужим мнением, даже если оно исходит от тех, кому человек привык доверять – слишком велика вероятность попасть под чужое негативное влияние.
Символ дня: обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.
Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.
За какую часть тела отвечает: почки, кожа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, серьезных осложнений, как правило, не несут, но длятся долго и плохо поддаются лечению, поэтому при появлении первых симптомов нужно немедленно обратиться к врачу и следовать всем его предписаниям.
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, как избавиться от длительного заболевания, которое долгое время не дает полноценно жить.
Стрижка дня: день неблагоприятен для стрижки.
Афоризм дня: "Нет счастья, равного спокойствию" (Будда).
Ангел-хранитель дня: Канфаэль – дарует человеку способность достигать поставленной цели.
Магия и мистика дня: рекомендуется изготавливать и носить защитные обереги.
Табу дня: нельзя пользоваться крепкими ароматами – они могут вызвать сильную головную боль и депрессивное состояние.
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