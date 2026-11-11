Астрологический прогноз на 11 ноября

Леопард / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в отношениях с окружающими людьми важно сдерживать эмоции: дав им волю, можно кого-то — совершенно незаслуженно — обидеть.

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Символ дня: леопард.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

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За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день плохо поддаются излечению, поэтому — чтобы хоть как-то сократить срок — важно сразу же принять необходимые меры.

Питание дня: можно позволить себе даже вредные продукты, главное — знать чувство меры.

Стрижка дня: волосы после стрижки, сделанной в этот день, будут расти быстрее.

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Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и так называемый «венец безбрачия».

Сны дня: неприятный сон, приснившийся нынешней ночью, подскажет, как можно исправить сложившуюся ситуацию.

Табу дня: нежелательно обращать внимание на слухи и сплетни.

Цитата дня: «Чем больше привычек, тем меньше свободы» (Иммануил Кант).

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