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Астрологический прогноз на 11 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в отношениях с окружающими людьми важно сдерживать эмоции: дав им волю, можно кого-то — совершенно незаслуженно — обидеть.
Символ дня: леопард.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день плохо поддаются излечению, поэтому — чтобы хоть как-то сократить срок — важно сразу же принять необходимые меры.
Питание дня: можно позволить себе даже вредные продукты, главное — знать чувство меры.
Стрижка дня: волосы после стрижки, сделанной в этот день, будут расти быстрее.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и так называемый «венец безбрачия».
Сны дня: неприятный сон, приснившийся нынешней ночью, подскажет, как можно исправить сложившуюся ситуацию.
Табу дня: нежелательно обращать внимание на слухи и сплетни.
Цитата дня: «Чем больше привычек, тем меньше свободы» (Иммануил Кант).
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