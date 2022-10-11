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Астрологический прогноз на 11 октября

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Астрологический прогноз на 11 октября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации небольших дел, от серьезных проектов лучше отказаться. Можно составлять планы и отчеты, принимать важные – кардинальные – жизненные решения. 

Символ дня: Душа-Психея. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, голубой, серебристый. 

Счастливые камни дня: изумруд, чароит, жемчуг – любой, кроме черного. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть связаны с кровью. К тому же снижается ее свертываемость, поэтому от хирургических операций и сдачи крови необходимо отказаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, сбываются, поэтому необходимо обратить на них внимание: главное – правильно их расшифровать. 

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться. 

Афоризм дня: "Сперва сотвори чудо, потом срывай с него покрывало. И только так верши судьбу свою" (Жан-Люк Годар). 

Ангел-хранитель дня: Эдор – дает уверенность в себе. 

Магия и мистика дня: можно снимать негатив с предметов, поместив их под струю проточной воды. 

Табу дня: нельзя общаться с агрессивно настроенными людьми. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
314
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