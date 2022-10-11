Астрологический прогноз на 11 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации небольших дел, от серьезных проектов лучше отказаться. Можно составлять планы и отчеты, принимать важные – кардинальные – жизненные решения.
Символ дня: Душа-Психея.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, голубой, серебристый.
Счастливые камни дня: изумруд, чароит, жемчуг – любой, кроме черного.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть связаны с кровью. К тому же снижается ее свертываемость, поэтому от хирургических операций и сдачи крови необходимо отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, сбываются, поэтому необходимо обратить на них внимание: главное – правильно их расшифровать.
Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.
Афоризм дня: "Сперва сотвори чудо, потом срывай с него покрывало. И только так верши судьбу свою" (Жан-Люк Годар).
Ангел-хранитель дня: Эдор – дает уверенность в себе.
Магия и мистика дня: можно снимать негатив с предметов, поместив их под струю проточной воды.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивно настроенными людьми.
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