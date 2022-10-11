Астрологический прогноз на 11 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации небольших дел, от серьезных проектов лучше отказаться. Можно составлять планы и отчеты, принимать важные – кардинальные – жизненные решения.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, голубой, серебристый.

Счастливые камни дня: изумруд, чароит, жемчуг – любой, кроме черного.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть связаны с кровью. К тому же снижается ее свертываемость, поэтому от хирургических операций и сдачи крови необходимо отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, сбываются, поэтому необходимо обратить на них внимание: главное – правильно их расшифровать.

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.

Афоризм дня: "Сперва сотвори чудо, потом срывай с него покрывало. И только так верши судьбу свою" (Жан-Люк Годар).

Ангел-хранитель дня: Эдор – дает уверенность в себе.

Магия и мистика дня: можно снимать негатив с предметов, поместив их под струю проточной воды.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивно настроенными людьми.

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