- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 11 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и безынициативность — им удастся не только завершить старые — домашние и хозяйственные — дела, до которых до сих пор не доходили руки, но и начать новые.
Символ дня: Табун лошадей.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме, особенно если вовремя принять необходимые меры.
Питание дня: из рациона необходимо исключить вредную для печени жирную и дареную пищу.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать оставшиеся на грядках корнеплоды — сейчас в них максимум витаминов, минералов и других полезных веществ.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, защищающие от негативного влияния свой дом.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому их с чистой совестью можно игнорировать.
Табу дня: во избежание заражения крови необходимо тщательно обрабатывать любую — даже самую незначительную — царапину.
Цитата дня: «Интуиция это нечто такое, что опережает точное знание» (Никола Тесла).
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 6 по 12 октября
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 октября
Лунный гороскоп на 6-12 октября: что рекомендуется делать в каждый день недели
Развод у знаков Зодиака: как переживают этот период Близнецы, Девы, Козероги и Водолеи