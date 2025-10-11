Астрологический прогноз на 11 октября

Табун лошадей / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и безынициативность — им удастся не только завершить старые — домашние и хозяйственные — дела, до которых до сих пор не доходили руки, но и начать новые.

Символ дня: Табун лошадей.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме, особенно если вовремя принять необходимые меры.

Питание дня: из рациона необходимо исключить вредную для печени жирную и дареную пищу.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать оставшиеся на грядках корнеплоды — сейчас в них максимум витаминов, минералов и других полезных веществ.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, защищающие от негативного влияния свой дом.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому их с чистой совестью можно игнорировать.

Табу дня: во избежание заражения крови необходимо тщательно обрабатывать любую — даже самую незначительную — царапину.

Цитата дня: «Интуиция это нечто такое, что опережает точное знание» (Никола Тесла).

