Астрологический прогноз на 11 сентября

Орел / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любое начинание окажется успешным только в том случае, если человек верит в себя и свои силы.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: из-за серьезной вероятности травм необходимо соблюдать осторожность во всем — особенно во время занятий спортом.

Питание дня: от мяса и алкоголя необходимо отказаться категорически.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать овощи на длительное хранение.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому важно обратить внимание на их «сюжет»

Табу дня: необходимо опасаться высоты — даже к окнам на верхних этажах лучше не подходить.

Цитата дня: «Люби человека таким, каков он есть, а если стремишься его переделать, значит, любишь лишь себя» (Цзян Жун).

