Астрологический прогноз на 11 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любое начинание окажется успешным только в том случае, если человек верит в себя и свои силы.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: из-за серьезной вероятности травм необходимо соблюдать осторожность во всем — особенно во время занятий спортом.
Питание дня: от мяса и алкоголя необходимо отказаться категорически.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать овощи на длительное хранение.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому важно обратить внимание на их «сюжет»
Табу дня: необходимо опасаться высоты — даже к окнам на верхних этажах лучше не подходить.
Цитата дня: «Люби человека таким, каков он есть, а если стремишься его переделать, значит, любишь лишь себя» (Цзян Жун).
