Астрологический прогноз на 12 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день позволит узнать много нового о мире, профессии и себе самом. Особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами.
Символ дня: свиток.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир.
За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.
Болезни дня: организму необходима физическая нагрузка, но с одним условием: не стоит переоценивать свои силы, это может стать причиной травм.
Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому голодание отменяется, но и от переедания необходимо отказаться – оно нанесет вред не только организму, но и фигуре.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости – например, если прическа совсем потеряла форму и ее невозможно уложить.
Дачные работы дня: можно подкармливать и удобрять растения, но ни в коему случае нельзя их заливать – корни могут загнить.
Магия и мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические труды.
Сны дня: к снам необходимо относиться с максимальным вниманием – в них могут содержаться новые знания, необходимые для успешной работы.
Табу дня: нельзя разглашать и тем более использовать во зло чужие тайны.
Цитата дня: "Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела" (Омар Хайям).
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