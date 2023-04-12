Астрологический прогноз на 12 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день позволит узнать много нового о мире, профессии и себе самом. Особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами.

Символ дня: свиток.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: организму необходима физическая нагрузка, но с одним условием: не стоит переоценивать свои силы, это может стать причиной травм.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому голодание отменяется, но и от переедания необходимо отказаться – оно нанесет вред не только организму, но и фигуре.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости – например, если прическа совсем потеряла форму и ее невозможно уложить.

Дачные работы дня: можно подкармливать и удобрять растения, но ни в коему случае нельзя их заливать – корни могут загнить.

Магия и мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические труды.

Сны дня: к снам необходимо относиться с максимальным вниманием – в них могут содержаться новые знания, необходимые для успешной работы.

Табу дня: нельзя разглашать и тем более использовать во зло чужие тайны.

Цитата дня: "Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела" (Омар Хайям).

Читайте также: