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Астрологический прогноз на 12 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
223
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12 апреля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день позволит узнать много нового о мире, профессии и себе самом. Особенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами. 

Символ дня: свиток. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный. 

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир. 

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс. 

Болезни дня: организму необходима физическая нагрузка, но с одним условием: не стоит переоценивать свои силы, это может стать причиной травм. 

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому голодание отменяется, но и от переедания необходимо отказаться – оно нанесет вред не только организму, но и фигуре. 

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости – например, если прическа совсем потеряла форму и ее невозможно уложить. 

Дачные работы дня: можно подкармливать и удобрять растения, но ни в коему случае нельзя их заливать – корни могут загнить. 

Магия и мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические труды.

Сны дня: к снам необходимо относиться с максимальным вниманием – в них могут содержаться новые знания, необходимые для успешной работы. 

Табу дня: нельзя разглашать и тем более использовать во зло чужие тайны.

Цитата дня: "Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела" (Омар Хайям).

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Дата публикации
Просмотры
223
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