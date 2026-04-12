Астрологический прогноз на 12 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно принимать важные решения, которые определят нашу жизнь на много лет вперед.
Символ дня: Медведь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, особенно если сразу же приступить к лечению.
Питание дня: необходимо ограничить употребление жидкости, отказавшись даже от первых блюд, а воду и напитки заменить сочными фруктами.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. – она не принесет пользы ни внешности, ни жизни целом
Дачные работы дня: можно наводить порядок в загородном доме и на дачном участке.
Магия и мистика дня: хороший результат даст обращение за помощью к античным и языческим богам.
Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как улучшить свое материальное положение.
Табу дня: перемены несут негатив, поэтому от них нужно отказаться.
Цитата дня: «Я рожден, и это все, что нужно, чтобы быть счастливым» (Альберт Эйнштейн).
