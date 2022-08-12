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Астрологический прогноз на 12 августа

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Астрологический прогноз на 12 августа

Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел, но – с одним условием: они должны быть направлены не на разрушение, а на созидание. Можно принимать не только промежуточные, но и важные – кардинальные – решения, а также мириться с теми, с кем разделила ссора. 

Символ дня: лестница в небеса. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: энергетика дня силой не отличается, поэтому необходимо выбирать для реализации только очень важные дела. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: серебристо-серый, серебристо-голубой. 

Счастливые камни дня: чароит, изумруд, жемчуг – все оттенки, кроме черного. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: снижается свертываемость крови, поэтому важно отказаться от любых хирургических операций, кроме экстренных. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но только в случае их правильной расшифровки – пытаясь истолковать увиденное, можно легко допустить ошибку. 

Афоризм дня: "Пытаясь жить в ладу со всеми, получаешь разлад с самим собой" (французский писатель Жильбер Сесброн). 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Ангел-хранитель дня: Эдор – защищает от любых неприятностей и опасностей, связанных с природой и миром животных. 

Магия и мистика дня: эффективными будут обряды, использующие магическую силу воды. 

Табу дня: нельзя давать волю своим эмоциям – их всплеск может стать причиной непредсказуемых последствий. 

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