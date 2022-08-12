Астрологический прогноз на 12 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел, но – с одним условием: они должны быть направлены не на разрушение, а на созидание. Можно принимать не только промежуточные, но и важные – кардинальные – решения, а также мириться с теми, с кем разделила ссора.

Символ дня: лестница в небеса.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: энергетика дня силой не отличается, поэтому необходимо выбирать для реализации только очень важные дела.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: серебристо-серый, серебристо-голубой.

Счастливые камни дня: чароит, изумруд, жемчуг – все оттенки, кроме черного.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: снижается свертываемость крови, поэтому важно отказаться от любых хирургических операций, кроме экстренных.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но только в случае их правильной расшифровки – пытаясь истолковать увиденное, можно легко допустить ошибку.

Афоризм дня: "Пытаясь жить в ладу со всеми, получаешь разлад с самим собой" (французский писатель Жильбер Сесброн).

Геометрическая фигура дня: спираль.

Ангел-хранитель дня: Эдор – защищает от любых неприятностей и опасностей, связанных с природой и миром животных.

Магия и мистика дня: эффективными будут обряды, использующие магическую силу воды.

Табу дня: нельзя давать волю своим эмоциям – их всплеск может стать причиной непредсказуемых последствий.

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