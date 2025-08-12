Астрологический прогноз на 12 августа

Орел / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых — самых сложных — дел, что логично для второго дня рабочей недели.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

Реклама

За какую часть тела отвечает: спина, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят в легкой форме, но их можно еще больше минимизировать, если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.

Стрижка дня: от стрижки — если есть такая возможность — лучше отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: хорошее время для сбора урожая корнеплодов — как для хранения, так и для быстрого употребления в пищу.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, в которых используется магическая сила минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать.

Табу дня: нельзя напрягать глаза.

Реклама

Цитата дня: «В твоей жизни не должно быть поражений: если ты не добился желаемого, значит, приобрел опыт, который приблизит тебя к следующей победе» (Чжан Саньфэн).

Читайте также: