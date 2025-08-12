- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 12 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых — самых сложных — дел, что логично для второго дня рабочей недели.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: спина, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят в легкой форме, но их можно еще больше минимизировать, если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.
Стрижка дня: от стрижки — если есть такая возможность — лучше отказаться.
Дачные работы дня: хорошее время для сбора урожая корнеплодов — как для хранения, так и для быстрого употребления в пищу.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, в которых используется магическая сила минералов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать.
Табу дня: нельзя напрягать глаза.
Цитата дня: «В твоей жизни не должно быть поражений: если ты не добился желаемого, значит, приобрел опыт, который приблизит тебя к следующей победе» (Чжан Саньфэн).
Читайте также: