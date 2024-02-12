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Астрологический прогноз на 12 февраля

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Астрологический прогноз на 12 февраля

Леопард, готовящийся к прыжку - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, к работе над новыми делами приступать не следует, но можно продолжать работу над теми, что были начаты ране. 

Символ дня: Леопард, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: золотой, янтарный, медовый охра. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, длится долго и трудно поддаются излечению – особенно это касается головной боли, поэтому ни в коем случае нельзя относиться к ним легкомысленно. 

Питание дня: нельзя злоупотреблять алкогольными напитками, курить и пить много кофе. 

Стрижка дня: стричься нежелательно. 

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена огурцов, гороха, помидоров, патиссонов и кукурузы. 

Магия и мистика дня: можно готовить снадобья из лекарственных трав.    

Сны дня: плохие сны говорят о том, что у организма не хватает сил даже на элементарные действия – имеет смысл принять меры по повышению иммунитета. 

Табу дня: нельзя выпускать эмоции из-под контроля – под их влиянием можно наломать серьезных дров. 

Цитата дня: «Лучше опасаться без меры, чем без меры доверять. От бед спасает только осторожность» (Вильям Шекспир). 

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