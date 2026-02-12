ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
208
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 12 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Сосуды с живой и мертвой водой

Сосуды с живой и мертвой водой / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день желательно посвятить делам, начатым ранее — новые успеха не принесут.

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня могут быть опасными, поэтому очень важно вовремя принять все необходимые меры.

Питание дня: можно ограничивать себя в питании: садиться на диету, поститься и голодать в лечебных целях.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки — сегодня она с большой долей вероятности может оказаться неудачной

Магия и мистика дня: важную роль в нашей жизни будет играть интуиция — нельзя отмахиваться от ее подсказок.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они рассказывают о событиях ближайшего будущего.

Табу дня: необходимо опасаться воды — к естественным водоемам нежелательно даже подходить.

Цитата дня: «Где умирает надежда, там возникает пустота» (Леонардо да Винчи).

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
208
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie