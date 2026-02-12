- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 12 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день желательно посвятить делам, начатым ранее — новые успеха не принесут.
Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный
Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: заболевания нынешнего дня могут быть опасными, поэтому очень важно вовремя принять все необходимые меры.
Питание дня: можно ограничивать себя в питании: садиться на диету, поститься и голодать в лечебных целях.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки — сегодня она с большой долей вероятности может оказаться неудачной
Магия и мистика дня: важную роль в нашей жизни будет играть интуиция — нельзя отмахиваться от ее подсказок.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они рассказывают о событиях ближайшего будущего.
Табу дня: необходимо опасаться воды — к естественным водоемам нежелательно даже подходить.
Цитата дня: «Где умирает надежда, там возникает пустота» (Леонардо да Винчи).
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года
Кому следует быть осторожнее с деньгами в феврале 2026 года: астролог предостерегает