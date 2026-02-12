Астрологический прогноз на 12 февраля

Сосуды с живой и мертвой водой / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день желательно посвятить делам, начатым ранее — новые успеха не принесут.

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня могут быть опасными, поэтому очень важно вовремя принять все необходимые меры.

Питание дня: можно ограничивать себя в питании: садиться на диету, поститься и голодать в лечебных целях.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки — сегодня она с большой долей вероятности может оказаться неудачной

Магия и мистика дня: важную роль в нашей жизни будет играть интуиция — нельзя отмахиваться от ее подсказок.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они рассказывают о событиях ближайшего будущего.

Табу дня: необходимо опасаться воды — к естественным водоемам нежелательно даже подходить.

Цитата дня: «Где умирает надежда, там возникает пустота» (Леонардо да Винчи).

