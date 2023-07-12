Астрологический прогноз на 12 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать любые – даже самые сложные и трудоемкие – дела, они непременно увенчаются успехом.
Символ дня: гора.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, золотой.
Счастливые камни дня: черная яшма, гроссуляр, малахит.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узды.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому необходимо вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: можно включать в рацион даже те продукты, которые диетологи обычно не рекомендуют к употреблению, главное – соблюдать умеренность.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей со съедобной подземной частью.
Магия и мистика дня: время благоприятно для любых магических занятий – от гаданий до заговоров и обрядов.
Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют физические и моральные силы человека, давая понять, достаточным ли их количеством он обладает.
Табу дня: нельзя отправляться в поездки.
Цитата дня: "Иногда сатире приходится восстанавливать то, что разрушил пафос" (Станислав Ежи Лец).
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