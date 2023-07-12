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Астрологический прогноз на 12 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
91
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12 июля

Астрологический прогноз на 12 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать любые – даже самые сложные и трудоемкие – дела, они непременно увенчаются успехом.

Символ дня: гора. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, золотой.

Счастливые камни дня: черная яшма, гроссуляр, малахит.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узды. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому необходимо вовремя обратиться к врачу. 

Питание дня: можно включать в рацион даже те продукты, которые диетологи обычно не рекомендуют к употреблению, главное – соблюдать умеренность.  

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей со съедобной подземной частью. 

Магия и мистика дня: время благоприятно для любых магических занятий – от гаданий до заговоров и обрядов. 

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют физические и моральные силы человека, давая понять, достаточным ли их количеством он обладает. 

Табу дня: нельзя отправляться в поездки.

Цитата дня: "Иногда сатире приходится восстанавливать то, что разрушил пафос" (Станислав Ежи Лец). 

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Дата публикации
Просмотры
91
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