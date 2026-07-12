Астрологический прогноз на 12 июля

Якорь / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо обращать внимание на то, что будет «говорить» нам внутренний голос — в его «словах» могут содержаться важные подсказки о том, как поступить в той или иной ситуации.

Символ дня: Якорь

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, аквамарин.

Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит.

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За какую часть тела отвечает: ноги = ступни и голени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, опасными не являются, но пренебрегать их симптомами не стоит.

Питание дня: из пищевого рациона нужно исключить картофель, цитрусовые и алкоголь.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются через несколько дней.

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма — оно может стать причиной серьезного заболевания.

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Цитата дня: «Каков человек, такова его речь» (Сократ).

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