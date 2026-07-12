- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 12 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо обращать внимание на то, что будет «говорить» нам внутренний голос — в его «словах» могут содержаться важные подсказки о том, как поступить в той или иной ситуации.
Символ дня: Якорь
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, индиго, аквамарин.
Счастливые камни дня: малахит, изумруд, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги = ступни и голени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, опасными не являются, но пренебрегать их симптомами не стоит.
Питание дня: из пищевого рациона нужно исключить картофель, цитрусовые и алкоголь.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются через несколько дней.
Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма — оно может стать причиной серьезного заболевания.
Цитата дня: «Каков человек, такова его речь» (Сократ).
Читайте также:
Хирон в Тельце с 20 июня 2026 до 5 мая 2034 года: что нас ждет в это время
Юпитер во Льве с 30 июня 2026 до 26 июля 2027 года: что нас ждет в это время