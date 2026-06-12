Астрологический прогноз на 12 июня

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день нельзя тратить на профессиональную и бытовую рутину, поскольку это время для духовных поисков и морального обновления.

Символ дня: Жезл.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр, прозрачный аметист.

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За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: причиной болезней, появившихся в этот день, могут стать стрессы, поэтому важно сбрасывать напряжение. Вероятны проблемы с лимфатической системой, что приведет к нарушению жидкостного обмена в организме: вероятно увеличение лимфоузлов и отеки.

Питание дня: питание должно быть умеренным, под запретом — картофель и цитрусовые.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — считается, что в этот день она откроет перед человеком дверь в счастливое будущее.

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Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и уничтожать вредителей.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие целительную и очищающую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими — они сбываются в самое ближайшее время.

Табу дня: необходимо избегать общения с неадекватными и агрессивными людьми.

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Цитата дня: «Любовь — это энергия жизни» (Роберт Браунинг).

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