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Астрологический прогноз на 12 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день нельзя тратить на профессиональную и бытовую рутину, поскольку это время для духовных поисков и морального обновления.
Символ дня: Жезл.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: изумруд, адуляр, прозрачный аметист.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: причиной болезней, появившихся в этот день, могут стать стрессы, поэтому важно сбрасывать напряжение. Вероятны проблемы с лимфатической системой, что приведет к нарушению жидкостного обмена в организме: вероятно увеличение лимфоузлов и отеки.
Питание дня: питание должно быть умеренным, под запретом — картофель и цитрусовые.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — считается, что в этот день она откроет перед человеком дверь в счастливое будущее.
Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и уничтожать вредителей.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие целительную и очищающую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, являются вещими — они сбываются в самое ближайшее время.
Табу дня: необходимо избегать общения с неадекватными и агрессивными людьми.
Цитата дня: «Любовь — это энергия жизни» (Роберт Браунинг).
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