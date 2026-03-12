ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
122
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 12 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Ехидна

Ехидна / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых дел желательно отказаться — нужно довести до ума те, что были начаты ранее.

Символ дня: ехидна.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чаще всего бывают продолжительными, поэтому необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Питание дня: количество мяса и рыбы нужно ограничить, необходимый белок стоит поискать в фасоли.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно обрезать наземную часть деревья и кустов.

Магия и мистика дня: можно выставлять защиту от негативной энергетики.

Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому не стоит обращать на них внимания.

Табу дня: отвечать агрессией на агрессию — категорическое табу.

Цитата дня: «Лучший метод начать что-то делать — это перестать говорить и начать делать» (Уолт Дисней).

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie