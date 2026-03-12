Астрологический прогноз на 12 марта

Ехидна / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых дел желательно отказаться — нужно довести до ума те, что были начаты ранее.

Символ дня: ехидна.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чаще всего бывают продолжительными, поэтому необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Питание дня: количество мяса и рыбы нужно ограничить, необходимый белок стоит поискать в фасоли.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно обрезать наземную часть деревья и кустов.

Магия и мистика дня: можно выставлять защиту от негативной энергетики.

Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому не стоит обращать на них внимания.

Табу дня: отвечать агрессией на агрессию — категорическое табу.

Цитата дня: «Лучший метод начать что-то делать — это перестать говорить и начать делать» (Уолт Дисней).

