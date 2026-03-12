- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 12 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от новых дел желательно отказаться — нужно довести до ума те, что были начаты ранее.
Символ дня: ехидна.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чаще всего бывают продолжительными, поэтому необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Питание дня: количество мяса и рыбы нужно ограничить, необходимый белок стоит поискать в фасоли.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно обрезать наземную часть деревья и кустов.
Магия и мистика дня: можно выставлять защиту от негативной энергетики.
Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: отвечать агрессией на агрессию — категорическое табу.
Цитата дня: «Лучший метод начать что-то делать — это перестать говорить и начать делать» (Уолт Дисней).
Читайте также:
Астролог назвал три знака, для которых март 2026 года будет гармоничным и удачным
Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной