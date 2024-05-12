Астрологический прогноз на 12 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: важно помнить, что именно в это время количество свершаемого человеком добра и зла переходит в качество, что отразится как на самом человеке, так и на тех, кто его окружает.

Символ дня: Вепрь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: янтарь, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, могут иметь неприятные и продолжительные последствия, поэтому при первых же симптомах необходимо принимать меры.

Питание дня: не рекомендуется поститься и голодать, в рацион необходимо включить молочные и кисломолочные продуты.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно пасынковать, прищипывать и обрезать растения, собирать первый урожай клубники – преимущественно, парниковой.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, направленные на привлечение любви, успеха и материального злополучия.

Сны дня: хороший сон означает, что у человека в жизни все благополучно, и он, как говорят в таких случаях, идет правильным путем – и наоборот.

Табу дня: нельзя не только делать, но и желать кому-либо зла – оно быстро вернется к тому, от кого исходи.

Цитата дня: «Раз в жизни фортуна стучит в двери каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит» (Марк Твен).

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