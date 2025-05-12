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Астрологический прогноз на 12 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день абсолютной гармонии, когда под запретом находится любые активные действия, что для понедельника не очень удобно, но имеет смысл прислушаться к рекомендациям звезд и провести время в тишине и покое.
Символ дня: Бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый – символизирует силу, выносливость и успех.
Счастливые камни дня: чароит, турмалин, черный жемчуг.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило не опасны и легко поддаются излечению, особенно если вовремя приступить к лечению.
Питание дня: питание должно быть умеренным.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: от любых садово-огородных работ нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство, используя силу воды и огня.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но понять, что они нам подсказывают, можно будет только при условии правильной их расшифровки
Табу дня: нельзя общаться с неприятными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Что ты спрячешь, то пропало. Что ты отдал, то твое» (Шота Руставели).
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