Астрологический прогноз на 12 мая

Бабочка / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день абсолютной гармонии, когда под запретом находится любые активные действия, что для понедельника не очень удобно, но имеет смысл прислушаться к рекомендациям звезд и провести время в тишине и покое.

Символ дня: Бабочка.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый – символизирует силу, выносливость и успех.

Счастливые камни дня: чароит, турмалин, черный жемчуг.

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За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило не опасны и легко поддаются излечению, особенно если вовремя приступить к лечению.

Питание дня: питание должно быть умеренным.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

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Дачные работы дня: от любых садово-огородных работ нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство, используя силу воды и огня.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но понять, что они нам подсказывают, можно будет только при условии правильной их расшифровки

Табу дня: нельзя общаться с неприятными и неадекватными людьми.

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Цитата дня: «Что ты спрячешь, то пропало. Что ты отдал, то твое» (Шота Руставели).

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