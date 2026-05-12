Астрологический прогноз на 12 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день лучше посвятить отдыху — работа ожидаемых результатов не принесет. Можно отправляться в поездки и путешествия — они окажутся удачными.
Символ дня: черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: малахитовый, изумрудный, зеленый.
Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому медлить с их лечением нежелательно.
Питание дня: можно пробовать новые ограничения в питании, включая диеты и лечебное голодание.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день подходит для любых садово-огородных работ, главное — чтобы не подвела погода.
Магия и мистика дня: в этот лунный день часто открываются экстрасенсорные способности, причем даже у тех, кто в них категорически не верит. Желательно использовать их для решения важного вопроса — например, поиска пропавших вещей и даже людей.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня обманчивы, поэтому принимать их близко к сердцу и особенно верить им нежелательно.
Табу дня: необходимо осторожно обращаться с водой, особенно нежелательно ее проливать — это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Боль проходит, а красота остается» (Огюст Ренуар).
