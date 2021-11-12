Астрологический прогноз на 12 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: необходимо отказаться от общения с малознакомыми – и незнакомыми – людьми, еще лучше – вообще не выходить из дома на улицу. Слишком велик риск стать жертвой как профессиональных мошенников, так и просто непорядочных и недобросовестных людей.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 9.

Цвет дня: коричневый, каштановый.

Камни дня: черный жемчуг, александрит, змеевик, морион.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии, стенокардии и повышения артериального давления – не стоит терпеть боль, лучше сразу же принять анальгетик, а затем обратиться к врачу.

Афоризм дня: от хаоса – к порядку.

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Брак и отношения дня: свадьбу, намеченную на этот день, если, конечно, будет такая возможность, лучше перенести. На свидания нужно ходить только с хорошо знакомыми людьми.

Мистика дня: лучше избегать любовной магии – она может принести результат, противоположный тому, на который человек рассчитывает.

Табу дня: нельзя проливать молоко – это может оказаться плохой приметой.

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