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Астрологический прогноз на 12 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
312
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12 ноября

Спрут - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не рекомендуется начинать никаких дел, что для выходного даже удобно – можно целиком посвятить день отдыху. 

Символ дня: спрут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка. 

Болезни дня: могут обостриться недомогания, связанные с психикой – от банальной хандры до хронической депрессии, а ослабление иммунитета даст о себе знать обострением хронических заболеваний. 

Питание дня: резко менять систему питания – голодать, поститься или садиться на диету – нежелательно, вполне достаточно соблюдать умеренность в пище. 

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется. 

Магия и мистика дня: от гаданий всеми способами нужно отказаться – правду все равно узнать не удастся. 

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, поэтому верить им не стоит. 

Табу дня: нельзя подвергать свою жизнь риску в любом его виде. 

Цитата дня: "Обязательно наступает время, когда нужно перестать убегать, а вместо этого развернуться и посмотреть в лицо опасности. Самое сложное – найти в себе мужество" (Сьюзен Коллинз). 

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Дата публикации
Просмотры
312
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