Астрологический прогноз на 12 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не рекомендуется начинать никаких дел, что для выходного даже удобно – можно целиком посвятить день отдыху.
Символ дня: спрут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка.
Болезни дня: могут обостриться недомогания, связанные с психикой – от банальной хандры до хронической депрессии, а ослабление иммунитета даст о себе знать обострением хронических заболеваний.
Питание дня: резко менять систему питания – голодать, поститься или садиться на диету – нежелательно, вполне достаточно соблюдать умеренность в пище.
Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.
Магия и мистика дня: от гаданий всеми способами нужно отказаться – правду все равно узнать не удастся.
Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, поэтому верить им не стоит.
Табу дня: нельзя подвергать свою жизнь риску в любом его виде.
Цитата дня: "Обязательно наступает время, когда нужно перестать убегать, а вместо этого развернуться и посмотреть в лицо опасности. Самое сложное – найти в себе мужество" (Сьюзен Коллинз).
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