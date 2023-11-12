Астрологический прогноз на 12 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не рекомендуется начинать никаких дел, что для выходного даже удобно – можно целиком посвятить день отдыху.

Символ дня: спрут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: могут обостриться недомогания, связанные с психикой – от банальной хандры до хронической депрессии, а ослабление иммунитета даст о себе знать обострением хронических заболеваний.

Питание дня: резко менять систему питания – голодать, поститься или садиться на диету – нежелательно, вполне достаточно соблюдать умеренность в пище.

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.

Магия и мистика дня: от гаданий всеми способами нужно отказаться – правду все равно узнать не удастся.

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, поэтому верить им не стоит.

Табу дня: нельзя подвергать свою жизнь риску в любом его виде.

Цитата дня: "Обязательно наступает время, когда нужно перестать убегать, а вместо этого развернуться и посмотреть в лицо опасности. Самое сложное – найти в себе мужество" (Сьюзен Коллинз).

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