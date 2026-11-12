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Астрологический прогноз на 12 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в финансовом плане необходимо проявить разумную долю экономии и не тратить деньги на то, без чего легко можно обойтись.
Символ дня: Адамово яблоко.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: изумрудный, бирюзовый, голубой.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: от любых медицинских процедур нужно отказаться.
Питание дня: мясу и рыбе желательно предпочесть овощи, причем, тушеные или приготовленные на пару.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен — считается, что она станет причиной душевного дискомфорта.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их необхоимо правильно расшифровать.
Табу дня: нельзя гн только пилить деревья, но и ломать ветки или рвать цветы
Цитата дня: «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх каменьо, к тому он воротится» (Библия, Книга притчей Соломоновых, 26:27).
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