Астрологический прогноз на 12 ноября

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в финансовом плане необходимо проявить разумную долю экономии и не тратить деньги на то, без чего легко можно обойтись.

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Символ дня: Адамово яблоко.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: изумрудный, бирюзовый, голубой.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит.

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За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: от любых медицинских процедур нужно отказаться.

Питание дня: мясу и рыбе желательно предпочесть овощи, причем, тушеные или приготовленные на пару.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен — считается, что она станет причиной душевного дискомфорта.

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Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их необхоимо правильно расшифровать.

Табу дня: нельзя гн только пилить деревья, но и ломать ветки или рвать цветы

Цитата дня: «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх каменьо, к тому он воротится» (Библия, Книга притчей Соломоновых, 26:27).

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