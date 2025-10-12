- Дата публикации
Астрологический прогноз на 12 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно усваивать новую информацию, обдумывать неожиданные идеи и составлять планы на будущее.
Символ дня: Слон.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: спина, поясница.
Болезни дня: чем быстрее начать лечение болезней, которые начнутся в этот день, тем быстрее удастся их излечить.
Питание дня: мясную пищу желательно заменить растительной — овощами и фруктами.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: удачными станут любые садово-огородные работы.
Магия и мистика дня: можно гадать на любовь.
Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание дает совет относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя раскрывать секреты и тайны, особенно те, которые нам не принадлежат.
Цитата дня: «Познание себя — это начало всей мудрости» (Аристотель).
