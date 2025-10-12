Астрологический прогноз на 12 октября

Слон / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно усваивать новую информацию, обдумывать неожиданные идеи и составлять планы на будущее.

Символ дня: Слон.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: спина, поясница.

Болезни дня: чем быстрее начать лечение болезней, которые начнутся в этот день, тем быстрее удастся их излечить.

Питание дня: мясную пищу желательно заменить растительной — овощами и фруктами.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: удачными станут любые садово-огородные работы.

Магия и мистика дня: можно гадать на любовь.

Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание дает совет относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя раскрывать секреты и тайны, особенно те, которые нам не принадлежат.

Цитата дня: «Познание себя — это начало всей мудрости» (Аристотель).

