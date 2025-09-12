Астрологический прогноз на 12 сентября

Табун лошадей / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начатые в это время дела бывают удачными, так что не стоит терять свой шанс добиться успеха.

Символ дня: табун лошадей.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан, пирит.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут быть тяжелыми и затяжными, но при своевременном и правильном лечении проходят быстро и без последствий.

Питание дня: нужно отказаться от всего, что может негативно повлиять на печень — жирной и жареной пищи, а также алкоголя.

Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов и заготавливать лекарственные травы.

Магия и мистика дня: гадание на картах даст ответ на любой вопрос.

Сны дня: увидеть во сне лошадь — хорошая примета.

Табу дня: важно избегать крови — даже незначительную царапину важно правильно обработать.

Цитата дня: «Когда-нибудь буря утихнет, и ты не вспомнишь, как ее пережил, но запомнишь, каким человеком из нее вышел» (Будда).

