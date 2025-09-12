- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 12 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые начатые в это время дела бывают удачными, так что не стоит терять свой шанс добиться успеха.
Символ дня: табун лошадей.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан, пирит.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни нынешнего дня могут быть тяжелыми и затяжными, но при своевременном и правильном лечении проходят быстро и без последствий.
Питание дня: нужно отказаться от всего, что может негативно повлиять на печень — жирной и жареной пищи, а также алкоголя.
Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов и заготавливать лекарственные травы.
Магия и мистика дня: гадание на картах даст ответ на любой вопрос.
Сны дня: увидеть во сне лошадь — хорошая примета.
Табу дня: важно избегать крови — даже незначительную царапину важно правильно обработать.
Цитата дня: «Когда-нибудь буря утихнет, и ты не вспомнишь, как ее пережил, но запомнишь, каким человеком из нее вышел» (Будда).
Читайте также: