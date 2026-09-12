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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
414
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 12 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Кит

Кит / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день идеально подходит для работы над новыми проектами – особенно вторая его половина.

Символ дня: Рыба-Кит.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, кирпичный, коралловый.

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни нынешнего дня проходят довольно быстро и без последствий, особенно если вовремя принять необходимые – врачебные – меры.

Питание дня: день благоприятен для ограничения в питании: подбирать новую диету, поститься и голодать.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно пересаживать растения, в том числе, и домашние.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды по избавлению от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать информацию относительно важного профессионального – или житейского – вопроса.

Табу дня: ни в коем случае нельзя проявлять агрессию и раздражительность, даже если поводы для нее окажутся уважительными.

Цитата дня: «Тот имеет много хороших друзей, кто сам хороший друг» (Никколо Макиавелли).

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