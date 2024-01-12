Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 12 января

Астрологический прогноз на 12 января

Рыба-Кит - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нужно продолжать строить планы на будущее, но при этом можно приступать к их осуществлению – правда, для этого больше подходит вторая половина дня. 

Символ дня: Рыба-Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: огненный агат (помогает распознавать врагов, привлекает деньги, защищает от дурных мыслей и предостерегает от опрометчивых поступков), жадеит (дает внутренний покой, обеспечивает душевное равновесие), халцедон (тзбавляет от депрессии и бессоницы, защищает от сглаза, порчи и сплетен). 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если сразу же обратить на них внимание и начать ее лечение. Особое внимание необходимо обратить на состояние ротовой полости, особенно – зубов: если не заняться ими вовремя, они могут стать причиной серьезных неприятностей. 

Питание дня: можно подбирать новую диету – она оправдает возложенные на нее ожидания. 

Стрижка дня: для стрижки день категорически неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, цель которых – избавиться от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но они могут содержать подсказку относительно того, в каком направлении нужно двигаться дальше – как в профессиональной, так и в личной жизни. 

Табу дня: нельзя проявлять раздражительность и агрессию – ответ может превзойти посыл во много раз. 

Цитата дня: «Даже когда власть имущий хочет сделать добро одному человеку, он неизбежно причиняет вред другому» (Марк Твен). 

Читайте также: 

Пока танкист на фронте - россияне вгатили рядом с его домом! Журналистка ТСН в блиндаже защитников!

Пока танкист на фронте - россияне вгатили рядом с его домом! Журналистка ТСН в блиндаже защитников!

Похожие темы:

Следующая публикация