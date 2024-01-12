Астрологический прогноз на 12 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нужно продолжать строить планы на будущее, но при этом можно приступать к их осуществлению – правда, для этого больше подходит вторая половина дня.
Символ дня: Рыба-Кит.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: огненный агат (помогает распознавать врагов, привлекает деньги, защищает от дурных мыслей и предостерегает от опрометчивых поступков), жадеит (дает внутренний покой, обеспечивает душевное равновесие), халцедон (тзбавляет от депрессии и бессоницы, защищает от сглаза, порчи и сплетен).
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если сразу же обратить на них внимание и начать ее лечение. Особое внимание необходимо обратить на состояние ротовой полости, особенно – зубов: если не заняться ими вовремя, они могут стать причиной серьезных неприятностей.
Питание дня: можно подбирать новую диету – она оправдает возложенные на нее ожидания.
Стрижка дня: для стрижки день категорически неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, цель которых – избавиться от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но они могут содержать подсказку относительно того, в каком направлении нужно двигаться дальше – как в профессиональной, так и в личной жизни.
Табу дня: нельзя проявлять раздражительность и агрессию – ответ может превзойти посыл во много раз.
Цитата дня: «Даже когда власть имущий хочет сделать добро одному человеку, он неизбежно причиняет вред другому» (Марк Твен).
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024 и кому особенно повезет в это время
- Китайский гороскоп по знакам на 2024 год Зеленого Деревянного Дракона
- Зодиакальный гороскоп на январь 2024 года для всех 12 знаков
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 8 по 14 января
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 января