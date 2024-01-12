Астрологический прогноз на 12 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нужно продолжать строить планы на будущее, но при этом можно приступать к их осуществлению – правда, для этого больше подходит вторая половина дня.

Символ дня: Рыба-Кит.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: огненный агат (помогает распознавать врагов, привлекает деньги, защищает от дурных мыслей и предостерегает от опрометчивых поступков), жадеит (дает внутренний покой, обеспечивает душевное равновесие), халцедон (тзбавляет от депрессии и бессоницы, защищает от сглаза, порчи и сплетен).

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если сразу же обратить на них внимание и начать ее лечение. Особое внимание необходимо обратить на состояние ротовой полости, особенно – зубов: если не заняться ими вовремя, они могут стать причиной серьезных неприятностей.

Питание дня: можно подбирать новую диету – она оправдает возложенные на нее ожидания.

Стрижка дня: для стрижки день категорически неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, цель которых – избавиться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но они могут содержать подсказку относительно того, в каком направлении нужно двигаться дальше – как в профессиональной, так и в личной жизни.

Табу дня: нельзя проявлять раздражительность и агрессию – ответ может превзойти посыл во много раз.

Цитата дня: «Даже когда власть имущий хочет сделать добро одному человеку, он неизбежно причиняет вред другому» (Марк Твен).

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