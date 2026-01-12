Астрологический прогноз на 12 января

Цербер / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, если не закончены те, к работе над которыми приступили ранее.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.

Счастливые камни дня: раухтопаз, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: питаться нужно умеренно, отказавшись от алкоголя, кофе и сигарет.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно — разумеется, при помощи профессионального астролога — переписывать свою астральную программу.

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, не стоит им верить.

Табу дня: нельзя вступать с кем-либо в конфронтацию, даже если бороться представиться за правое дело.

Цитата дня: «Делайте маленькое дело, но овладевайте им в совершенстве и относитесь к нему как к делу великому» (Андре Моруа).

