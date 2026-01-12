- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 12 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, если не закончены те, к работе над которыми приступили ранее.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.
Счастливые камни дня: раухтопаз, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: питаться нужно умеренно, отказавшись от алкоголя, кофе и сигарет.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно — разумеется, при помощи профессионального астролога — переписывать свою астральную программу.
Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, не стоит им верить.
Табу дня: нельзя вступать с кем-либо в конфронтацию, даже если бороться представиться за правое дело.
Цитата дня: «Делайте маленькое дело, но овладевайте им в совершенстве и относитесь к нему как к делу великому» (Андре Моруа).
