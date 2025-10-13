Астрологический прогноз на 13-14 октября

Крокодил / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который растянется на двое календарных суток — время разрушения старого ради создания нового.

Символ дня: крокодил.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, связаны со снижением уровня иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его укреплению.

Питание дня: под запретом жирная и жареная пища, а также алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки эти дни не подходят.

Дачные работы дня: рекомендуется собирать лекарственные травы.

Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, исправляя линию судьбы и направляя ее в нужное человеку русло.

Сны дня: сны этого времени не несут смысловой нагрузки.

Табу дня: звезды не рекомендуют общаться с незнакомцами.

Цитата дня: «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но четвертая — палками и камнями» (Альберт Эйнштейн).