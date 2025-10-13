- Дата публикации
Категория
Астрология
Астрологический прогноз на 13-14 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который растянется на двое календарных суток — время разрушения старого ради создания нового.
Символ дня: крокодил.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, связаны со снижением уровня иммунитета, поэтому необходимо принять меры по его укреплению.
Питание дня: под запретом жирная и жареная пища, а также алкоголь.
Стрижка дня: для стрижки эти дни не подходят.
Дачные работы дня: рекомендуется собирать лекарственные травы.
Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, исправляя линию судьбы и направляя ее в нужное человеку русло.
Сны дня: сны этого времени не несут смысловой нагрузки.
Табу дня: звезды не рекомендуют общаться с незнакомцами.
Цитата дня: «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но четвертая — палками и камнями» (Альберт Эйнштейн).