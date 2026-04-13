Астрологический прогноз на 13 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нужно принимать решения в соответствии с подсказками интуиции. Нежелательное как начинать работу над новыми делами, так и бросать те, которые были начаты ранее.
Символ дня: Морская Раковина
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: кварцы, шпаты, соколиный, тигровый и кошачий глаз
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому с обращением к врачу медлить не следует. Необходимо также беречь уши: их нельзя прокалывать и делать на них операции.
Питание дня: можно сидеть на диете, поститься и голодать.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно прореживать приготовленную к высадке в грунт рассаду.
Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой вопрос, особенно это касается карт Таро.
Сны дня: сны нынешней ночи расшифровки не требуют – их сюжет необходимо понимать буквально.
Табу дня: надо опасаться воды – во всех ее видах.
Цитата дня: «Знай меру в благотворительности: чрезмерная помощь может сделать хорошего человека беспомощным» (Фрэнк Ллойд Райт).
