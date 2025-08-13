Астрологический прогноз на 13 августа

Табун диких лошадей / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любые дела бывают успешными — как профессиональные проекты, так и домашние хлопоты.

Символ дня: табун диких лошадей.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: лиловый.

Счастливые камни дня: циркон, авантюрин.

Реклама

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, протекают в легкой форме, но чреваты осложнениями, поэтому не стоит пускать их на самотек.

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также от употребления алкоголя

Стрижка дня: день благоприятен для посещения парикмахера.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов — в это время они набирают максимум полезных веществ.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, которые помогут отвадить от дома нежелательных гостей.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут никакой смысловой нагрузки.

Табу дня: любую — даже небольшую ранку — необходимо сразу же тщательно обработать.

Реклама

Цитата дня: «Воображение — это самое главное, оно является отражением того, что мы притягиваем в свою жизнь…» (Альберт Эйнштейн).

Читайте также: