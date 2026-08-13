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Астрологический прогноз на 13 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: первую половину дня желательно посвятить накоплению сил и планированию своего будущего, а вторую — постепенной реализации своих планов.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: при малейших проблемах с зубами не стоит медлить с посещением стоматолога, также очень важно заняться профилактикой верхних дыхательных путей — поможет закаливание, проветривание помещений и — хотя бы временный — отказ от курения.
Питание дня: выбирая продукты, нужно. прислушаться к своему организму — он выберет именно то, в чем мы наиболее сильно нуждаемся в данный момент
Стрижка дня: от посещения парикмахерской нужно отказаться — согласно поверьям, стрижка в этот день станет причиной ссор и конфликтов.
Дачные работы дня: можно сажать и пересаживать цветы, поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: желательно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны часто бывают вещими — они подсказывают способ решения сложных проблем.
Табу дня: нельзя проявлять жадность и злость.
Цитата дня: «Мы приходим в этот мир, чтобы быть счастливыми» (Винсент ван Гог).
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