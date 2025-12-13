- Дата публикации
Астрологический прогноз на 13 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощная энергетика лунного дня может нести негативный заряд, поэтому очень важно сдерживать недобрые порывы у себя и не обращать внимание на них у других людей.
Символ дня: Крокодил.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.
Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, затягиваются на длительное время, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: от мяса и рыбы желательно отказаться в пользу молочных и кисломолочных продуктов.
Стрижка дня: любые манипуляции с волосами находятся под запретом.
Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями нежелательно.
Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать ответ на важный — профессиональный или личный — вопрос.
Табу дня: нельзя потакать своим эмоциям, это чревато негативными последствиями.
Цитата дня: «Лучше быть предметом зависти, чем сострадания» (Геродот).
