Астрологический прогноз на 13 декабря

Крокодил / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощная энергетика лунного дня может нести негативный заряд, поэтому очень важно сдерживать недобрые порывы у себя и не обращать внимание на них у других людей.

Символ дня: Крокодил.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, затягиваются на длительное время, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: от мяса и рыбы желательно отказаться в пользу молочных и кисломолочных продуктов.

Стрижка дня: любые манипуляции с волосами находятся под запретом.

Реклама

Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями нежелательно.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать ответ на важный — профессиональный или личный — вопрос.

Табу дня: нельзя потакать своим эмоциям, это чревато негативными последствиями.

Цитата дня: «Лучше быть предметом зависти, чем сострадания» (Геродот).

Реклама

Читайте также: