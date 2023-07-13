Астрологический прогноз на 13 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения небольших дел, серьезные проекты лучше перенести на другое время.
Символ дня: черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, бирюзовый.
Счастливые камни дня: соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть очень опасными, поэтому необходимо сразу же – после появления первых симптомов – принимать меры по их лечению.
Питание дня: можно поститься, голодать и садиться на диету – все это принесет несомненную пользу организму.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Дачные работы дня: один из лучших дней для садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро.
Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают обманчивыми, поэтому не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: необходимо соблюдать осторожность по отношению к воде – особенно это касается купания в различных природных водоемах.
Цитата дня: "Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?" (Альберт Эйнштейн).
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