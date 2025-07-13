Астрологический прогноз на 13 июля

Золотая паутина / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда от новых начинаний, какой бы сферы жизни они ни касались, необходимо отказаться – пользы от такой работы не будет.

Символ дня: Золотая паутина.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: серебристо-серый.

Счастливые камни дня: хризолит, оникс, гранат.

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За какую часть тела отвечает: пупочный центр.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и стать причиной серьезных осложнений, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать кишечник: соленья, копчености, маринады ии фаст-фуд.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов.

Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, в которых использована магическая сила огня.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, главное – правильно их расшифровать.

Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными людьми.

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Цитата дня: «Каждый ошибается в зависимости от своей пристрастности. Вглядись в ошибки человека – и познаешь степень его человечности» (Конфуций).

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