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Астрологический прогноз на 13 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда от новых начинаний, какой бы сферы жизни они ни касались, необходимо отказаться – пользы от такой работы не будет.
Символ дня: Золотая паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: серебристо-серый.
Счастливые камни дня: хризолит, оникс, гранат.
За какую часть тела отвечает: пупочный центр.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и стать причиной серьезных осложнений, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать кишечник: соленья, копчености, маринады ии фаст-фуд.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов.
Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, в которых использована магическая сила огня.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, главное – правильно их расшифровать.
Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными людьми.
Цитата дня: «Каждый ошибается в зависимости от своей пристрастности. Вглядись в ошибки человека – и познаешь степень его человечности» (Конфуций).
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