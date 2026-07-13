Астрологический прогноз на 13 июля

Кувшинка / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными –и в этом смысле логично, что день выпадает на понедельник — окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни.

Символ дня: Кувшинка.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

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За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, особой опасности не представляют и длятся недолго, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и злаков — каш, хлеба, макарон, хлопьев и сухих завтраков.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — не стоит терять шанс визуально преобразиться и помолодеть.

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Дачные работы дня: в саду нельзя ничего рвать, ломать и спиливать — звезды осуждают любое разрушение.

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской — любовной и домашней — магии.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации они не несут.

Табу дня: нельзя перенапрягать зрение — читать при плохом освещении и долго сидеть за компьютером.

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Цитата дня: «Самый опасный человек это тот, у кого нет эмоций» (Фрэнк Герберт).

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