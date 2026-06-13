Астрологический прогноз на 13 июня

Солнце / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начатые в этот день дела и принятые важные решения, поэтому, несмотря на субботу, нужно заняться работой над важными проектами.

Символ дня: День Солнца.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

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За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо беречь зрение – меньше сидеть за компьютером и читать при плохом освещении, а также контролировать артериальное – особенно внутриглазное – давление, в случае перехода заболевания в хроническую стадию нельзя игнорировать прием прописанных врачом лекарств.

Питание дня: нужно отказаться от мяса и любых – даже полезных – каш.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: на дачном участке нельзя ничего разрушать, даже рвать цветы нежелательно.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать карму.

Сны дня: сны нынешней ночи несут важную информацию, поэтому игнорировать их нежелательно.

Табу дня: нельзя ничего бить и ломать.

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Цитата дня: «Все, что происходит, справедливо, и если ты посмотришь внимательно, то убедишься в этом» (Марк Аврелий).

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