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Астрологический прогноз на 13 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начатые в этот день дела и принятые важные решения, поэтому, несмотря на субботу, нужно заняться работой над важными проектами.
Символ дня: День Солнца.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо беречь зрение – меньше сидеть за компьютером и читать при плохом освещении, а также контролировать артериальное – особенно внутриглазное – давление, в случае перехода заболевания в хроническую стадию нельзя игнорировать прием прописанных врачом лекарств.
Питание дня: нужно отказаться от мяса и любых – даже полезных – каш.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: на дачном участке нельзя ничего разрушать, даже рвать цветы нежелательно.
Магия и мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать карму.
Сны дня: сны нынешней ночи несут важную информацию, поэтому игнорировать их нежелательно.
Табу дня: нельзя ничего бить и ломать.
Цитата дня: «Все, что происходит, справедливо, и если ты посмотришь внимательно, то убедишься в этом» (Марк Аврелий).
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