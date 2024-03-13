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Астрологический прогноз на 13 марта

Астрологический прогноз на 13 марта

Дерево - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо остерегаться конфликтов – они могут привести к самым неожиданным последствиям. Стоит также отказаться от важных решений – о них впоследствии придется пожалеть.

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нужно лечить сразу и радикальным образом, в противном случае они могут перейти в хроническую стадию. 

Питание дня: необходимо отказаться от мясных продуктов и калорийной пищи. 

Стрижка дня: необходимо отказаться не только от стрижки, но и от любых манипуляций с волосами. 

Дачные работы дня: можно выполнять любые – сезонные – работы в саду.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь. 

Сны дня: любая запутанная ситуация, если ее увидеть во сне, будет говорить о том, что от достижения поставленных целей лучше отказаться 

Табу дня: нельзя ломать ветки и срезать деревья и кусты. 

Цитата дня: «Одна излишняя подробность – и ты погибла. Передозировка информации» (Чак Паланик). 

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