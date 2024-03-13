Астрологический прогноз на 13 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо остерегаться конфликтов – они могут привести к самым неожиданным последствиям. Стоит также отказаться от важных решений – о них впоследствии придется пожалеть.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый, малахитовый.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нужно лечить сразу и радикальным образом, в противном случае они могут перейти в хроническую стадию.
Питание дня: необходимо отказаться от мясных продуктов и калорийной пищи.
Стрижка дня: необходимо отказаться не только от стрижки, но и от любых манипуляций с волосами.
Дачные работы дня: можно выполнять любые – сезонные – работы в саду.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь.
Сны дня: любая запутанная ситуация, если ее увидеть во сне, будет говорить о том, что от достижения поставленных целей лучше отказаться
Табу дня: нельзя ломать ветки и срезать деревья и кусты.
Цитата дня: «Одна излишняя подробность – и ты погибла. Передозировка информации» (Чак Паланик).
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