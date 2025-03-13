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Астрологический прогноз на 13 марта

Астрологический прогноз на 13 марта

Сапфир - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний, можно также принимать важные решения, связанные со сменой места жительства и семейного статуса. 

Символ дня: Рог (музыкальный инструмент). 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня кратковременны и проходят без осложнений, но только в том случае, если они не являются хроническими. 

Питание дня: нужно избежать продуктов, раздражающих кишечник – солений, копчений, острых приправ. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: важно усиленно поливать рассаду. 

Магия и мистика дня: гадать можно только в случае крайне необходимости. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, вещими е являются. 

Табу дня: под запретом праздное времяпрепровождение. 

Цитата дня: «Секрет гениальности в том, чтобы сохранить дух детства на всю жизнь и никогда не терять энтузиазма» (Олдос Хаксли). 

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