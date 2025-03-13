Астрологический прогноз на 13 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний, можно также принимать важные решения, связанные со сменой места жительства и семейного статуса.
Символ дня: Рог (музыкальный инструмент).
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни нынешнего дня кратковременны и проходят без осложнений, но только в том случае, если они не являются хроническими.
Питание дня: нужно избежать продуктов, раздражающих кишечник – солений, копчений, острых приправ.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: важно усиленно поливать рассаду.
Магия и мистика дня: гадать можно только в случае крайне необходимости.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, вещими е являются.
Табу дня: под запретом праздное времяпрепровождение.
Цитата дня: «Секрет гениальности в том, чтобы сохранить дух детства на всю жизнь и никогда не терять энтузиазма» (Олдос Хаксли).
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