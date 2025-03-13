Астрологический прогноз на 13 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний, можно также принимать важные решения, связанные со сменой места жительства и семейного статуса.

Символ дня: Рог (музыкальный инструмент).

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни нынешнего дня кратковременны и проходят без осложнений, но только в том случае, если они не являются хроническими.

Питание дня: нужно избежать продуктов, раздражающих кишечник – солений, копчений, острых приправ.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: важно усиленно поливать рассаду.

Магия и мистика дня: гадать можно только в случае крайне необходимости.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, вещими е являются.

Табу дня: под запретом праздное времяпрепровождение.

Цитата дня: «Секрет гениальности в том, чтобы сохранить дух детства на всю жизнь и никогда не терять энтузиазма» (Олдос Хаксли).

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