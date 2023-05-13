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Астрологический прогноз на 13 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
974
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13 мая

Астрологический прогноз на 13 мая / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: душевный покой необходимо сохранять в любых жизненных обстоятельствах: нужно хотя бы попытаться освоить философский взгляд на мир, согласно которому нужно радоваться тому, что имеешь, и не переживать из-за вещей, которые не можешь изменить.

Символ дня: Химера. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коричневый, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хронические, поэтому при первых же симптомах необходимо применять срочные лечебные меры.

Питание дня: мясо и грибы необходимо заменить овощами и фруктами, а также дополнить рацион молочными и кисломолочными продуктами. 

Стрижка дня: день неблагоприятен для любых манипуляций с волосами. 

Дачные работы дня: работать нужно с наземной частью растений, корни в этот день лучше не трогать. 

Магия и мистика дня: можно переписывать натальную карту, чтобы улучшить свою жизненную будущность. Разумеется, для этого необходимо обратиться к профессиональному астрологу – самодеятельность в таких вопросах недопустима. 

Сны дня: сны нынешней ночи нужно воспринимать с точностью до наоборот, поэтому не стоит обольщаться, увидев что-то хорошее, и расстраиваться, увидев плохое. 

Табу дня: необходимо всячески избегать ссор и конфликтов, даже если окружающие будут на них провоцировать. 

Цитата дня: "Отрицать ошибки – это двойная ошибка" (арабская народная мудрость). 

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Дата публикации
Просмотры
974
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