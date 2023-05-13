Астрологический прогноз на 13 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: душевный покой необходимо сохранять в любых жизненных обстоятельствах: нужно хотя бы попытаться освоить философский взгляд на мир, согласно которому нужно радоваться тому, что имеешь, и не переживать из-за вещей, которые не можешь изменить.
Символ дня: Химера.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хронические, поэтому при первых же симптомах необходимо применять срочные лечебные меры.
Питание дня: мясо и грибы необходимо заменить овощами и фруктами, а также дополнить рацион молочными и кисломолочными продуктами.
Стрижка дня: день неблагоприятен для любых манипуляций с волосами.
Дачные работы дня: работать нужно с наземной частью растений, корни в этот день лучше не трогать.
Магия и мистика дня: можно переписывать натальную карту, чтобы улучшить свою жизненную будущность. Разумеется, для этого необходимо обратиться к профессиональному астрологу – самодеятельность в таких вопросах недопустима.
Сны дня: сны нынешней ночи нужно воспринимать с точностью до наоборот, поэтому не стоит обольщаться, увидев что-то хорошее, и расстраиваться, увидев плохое.
Табу дня: необходимо всячески избегать ссор и конфликтов, даже если окружающие будут на них провоцировать.
Цитата дня: "Отрицать ошибки – это двойная ошибка" (арабская народная мудрость).
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