Астрологический прогноз на 13 мая

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходим контролировать негативные эмоции — они могут осложнить наши отношения с окружающими людьми — особенно близкими или коллегами.

Символ дня: жаба.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому лечить их нужно сразу — без промедления.

Питание дня: голодание и пост в этот день будут максимально результативны — как для внешности, так и для здоровья.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.

Дачные работы дня: можно рыхлить и удобрять почву.

Магия и мистика дня: хорошее время для создания талисманов или амулетов, привлекающих любовь и дружбу.

Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на самого себя, особенно если грамотно расшифровать их символы.

Табу дня: нельзя выходить на улицу в темное время суток.

Цитата дня: «Каждая наша мысль создает наше будущее» (Луиза Хей).

