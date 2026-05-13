- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 13 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходим контролировать негативные эмоции — они могут осложнить наши отношения с окружающими людьми — особенно близкими или коллегами.
Символ дня: жаба.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому лечить их нужно сразу — без промедления.
Питание дня: голодание и пост в этот день будут максимально результативны — как для внешности, так и для здоровья.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Дачные работы дня: можно рыхлить и удобрять почву.
Магия и мистика дня: хорошее время для создания талисманов или амулетов, привлекающих любовь и дружбу.
Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на самого себя, особенно если грамотно расшифровать их символы.
Табу дня: нельзя выходить на улицу в темное время суток.
Цитата дня: «Каждая наша мысль создает наше будущее» (Луиза Хей).
Читайте также:
Меркурий в Близнецах с 17 мая до 1 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Три знака Зодиака, которым необходимо быть осторожными в мае 2026 года