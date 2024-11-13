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Астрологический прогноз на 13 ноября

Астрологический прогноз на 13 ноября

Колесо - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от активных действий в любой сфере жизни, решения – особенно важные – тоже принимать не стоит, они окажутся ошибочными, общение с окружающими может стать не только приятным занятием, но и источником ценной информации. 

Символ дня: Колесо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: индиго. 

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни – особенного вирусного характера, начавшиеся в этот день, продлятся долго, поэтому не стоит посещать места массового скопления людей, где можно заразиться. 

Питание дня: лучший рацион в этот день – овощи, фрукты и травяные чаи. 

Стрижка дня: для стрижки день удачен. 

Магия и мистика дня: можно гадать на рунах, но в этом вопросе главное – правильно трактовать их «показания». 

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на существующие у человека внутренние проблемы. 

Табу дня: не стоит отправляться в поездки. 

Цитата дня: «Восемьдесят процентов успеха – это умение всегда быть на виду» (Вуди Аллен). 

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