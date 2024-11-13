Астрологический прогноз на 13 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от активных действий в любой сфере жизни, решения – особенно важные – тоже принимать не стоит, они окажутся ошибочными, общение с окружающими может стать не только приятным занятием, но и источником ценной информации.
Символ дня: Колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: индиго.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни – особенного вирусного характера, начавшиеся в этот день, продлятся долго, поэтому не стоит посещать места массового скопления людей, где можно заразиться.
Питание дня: лучший рацион в этот день – овощи, фрукты и травяные чаи.
Стрижка дня: для стрижки день удачен.
Магия и мистика дня: можно гадать на рунах, но в этом вопросе главное – правильно трактовать их «показания».
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на существующие у человека внутренние проблемы.
Табу дня: не стоит отправляться в поездки.
Цитата дня: «Восемьдесят процентов успеха – это умение всегда быть на виду» (Вуди Аллен).
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