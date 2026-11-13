Астрологический прогноз на 13 ноября

Единороги / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда в жизни происходят кардинальные перемены, но они требуют четкого плана и точного расчета.

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Символ дня: Единорог.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: синий, голубой аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.

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За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: переедать так же нежелательно, как и недоедать — необходимо соблюдать меру.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она привлекает материальное благополучие.

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Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи не требуют расшифровки — их посыл сам по себе прост и понятен.

Табу дня: любой негатив обернется против того, от кого он исходит.

Цитата дня: «Не стоит ставить крест на себе, своем счастье, возможностях его обретения ни в каком возрасте. Перемены к лучшему могут произойти всегда, в любой момент жизни» (Ричард Гир).

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