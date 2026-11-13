ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
20
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 13 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Единорог

Единороги / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда в жизни происходят кардинальные перемены, но они требуют четкого плана и точного расчета.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: синий, голубой аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: переедать так же нежелательно, как и недоедать — необходимо соблюдать меру.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она привлекает материальное благополучие.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи не требуют расшифровки — их посыл сам по себе прост и понятен.

Табу дня: любой негатив обернется против того, от кого он исходит.

Цитата дня: «Не стоит ставить крест на себе, своем счастье, возможностях его обретения ни в каком возрасте. Перемены к лучшему могут произойти всегда, в любой момент жизни» (Ричард Гир).

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie