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Астрологический прогноз на 13 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда в жизни происходят кардинальные перемены, но они требуют четкого плана и точного расчета.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: синий, голубой аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: переедать так же нежелательно, как и недоедать — необходимо соблюдать меру.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она привлекает материальное благополучие.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи не требуют расшифровки — их посыл сам по себе прост и понятен.
Табу дня: любой негатив обернется против того, от кого он исходит.
Цитата дня: «Не стоит ставить крест на себе, своем счастье, возможностях его обретения ни в каком возрасте. Перемены к лучшему могут произойти всегда, в любой момент жизни» (Ричард Гир).
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