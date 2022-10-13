Астрологический прогноз на 13 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо всячески сопротивляться пассивности, которая может одолевать в этот день. Если не хватает энергии на серьезные дела, желательно заняться своим хобби.

Символ дня: Лед.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный.

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: поясница, кожа.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго и сильно изматывают, хотя, к счастью, и не приносят серьезных осложнений.

Сны дня: сны нынешней ночи особенно важны для тех, кто страдает от хронических заболеваний – они подскажут, как исцелиться.

Стрижка дня: стричь волосы не рекомендуется – это может привести к потерям.

Афоризм дня: «Ошибка, дорогой Брут, ек в наших звездах, а в нас самих» (Вильям Шекспир).

Ангел-хранитель дня: Канфаэль – дарует власть над любым живым существом.

Магия и мистика дня: день, когда надо опасаться сглаза, поэтому не помешают оберегающие от него заговоры.

Табу дня: нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.

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