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Астрологический прогноз на 13 октября

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Астрологический прогноз на 13 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо всячески сопротивляться пассивности, которая может одолевать в этот день. Если не хватает энергии на серьезные дела, желательно заняться своим хобби. 

Символ дня: Лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатный. 

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: поясница, кожа.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, длятся долго и сильно изматывают, хотя, к счастью, и не приносят серьезных осложнений. 

Сны дня: сны нынешней ночи особенно важны для тех, кто страдает от хронических заболеваний – они подскажут, как исцелиться. 

Стрижка дня: стричь волосы не рекомендуется – это может привести к потерям. 

Афоризм дня: «Ошибка, дорогой Брут, ек в наших звездах, а в нас самих» (Вильям Шекспир). 

Ангел-хранитель дня: Канфаэль – дарует власть над любым живым существом. 

Магия и мистика дня: день, когда надо опасаться сглаза, поэтому не помешают оберегающие от него заговоры. 

Табу дня: нужно отказаться от курения и употребления алкоголя.

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
46
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