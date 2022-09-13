Астрологический прогноз на 13 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в этот день не стоит начинать новые и важные дела – слишком велика вероятность все безнадежно испортить. Не стоит также принимать важные решения и проводить переговоры, от которых зависит развитие бизнеса. На слово не стоит верить не только незнакомым, но и близким людям – очень легко стать жертвой обмана или мошенничества.
Символ дня: зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: насыщенно зеленый, цвет молодой травы, малахитовый.
Счастливые камни дня: агат, аметист, опал.
За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути, толстый кишечник.
Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, необходимо отнестись максимально осторожно – они могут протекать долго и носить непредсказуемый характер. Поставленный сегодня диагноз необходимо подвергнуть сомнению – слишком велика вероятность врачебной ошибки, поэтому обязательно нужно проконсультироваться хотя бы еще с одним специалистом. Особое внимание надо обратить на почки – ослабление их функции может привести к неприятным последствиям.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно если они касаются состояния здоровья, поэтому важно отнестись к ним с максимальным вниманием.
Афоризм дня: "Искусство – могучее средство исправления человеческого несовершенства" (Теодор Драйзер).
Геометрическая фигура дня: ломаные линии.
Ангел-хранитель дня: Канфаэль – помогает обретать друзей и находить полезные связи.
Магия и мистика дня: можно проводить любые обряды и читать заговоры, избавляющие от сглаза.
Табу дня: нельзя злоупотреблять алкоголем и курением.
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