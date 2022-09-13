Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 13 сентября

Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 13 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день не стоит начинать новые и важные дела – слишком велика вероятность все безнадежно испортить. Не стоит также принимать важные решения и проводить переговоры, от которых зависит развитие бизнеса. На слово не стоит верить не только незнакомым, но и близким людям – очень легко стать жертвой обмана или мошенничества. 

Символ дня: зеркало. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: насыщенно зеленый, цвет молодой травы, малахитовый. 

Счастливые камни дня: агат, аметист, опал. 

За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути, толстый кишечник. 

Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, необходимо отнестись максимально осторожно – они могут протекать долго и носить непредсказуемый характер. Поставленный сегодня диагноз необходимо подвергнуть сомнению – слишком велика вероятность врачебной ошибки, поэтому обязательно нужно проконсультироваться хотя бы еще с одним специалистом. Особое внимание надо обратить на почки – ослабление их функции может привести к неприятным последствиям. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно если они касаются состояния здоровья, поэтому важно отнестись к ним с максимальным вниманием. 

Афоризм дня: "Искусство – могучее средство исправления человеческого несовершенства" (Теодор Драйзер). 

Геометрическая фигура дня: ломаные линии. 

Ангел-хранитель дня: Канфаэль – помогает обретать друзей и находить полезные связи. 

Магия и мистика дня: можно проводить любые обряды и читать заговоры, избавляющие от сглаза. 

Табу дня: нельзя злоупотреблять алкоголем и курением. 

Читайте также:

Кого из внуков Елизавета II любила больше: Уильяма или Гарри

Кого из внуков Елизавета II любила больше: Уильяма или Гарри

Похожие темы:

Следующая публикация