Астрологический прогноз на 13 сентября

Старинный манускрипт / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приобретать новые знания — они будут хорошо усваиваться.

Символ дня: Старинный манускрипт.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.

Реклама

За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают продолжительными и плохо поддаются излечению, поэтому не стоит медлить с с лечением.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому отказываться от пищи нельзя.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, фрукты и ягоды.

Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: сновидения нынешней ночи нельзя воспринимать прямолинейно — для их расшифровки необходимо подключать интуицию. Нельзя

Табу дня: из какого бы источника мы не получили знания, нельзя использовать их во зло.

Реклама

Цитата дня: «Люди, ненавидящие правду, ненавидят также и людей, имеющих смелость высказывать ее…» (Роберт Браунинг).

Читайте также: