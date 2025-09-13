- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 13 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приобретать новые знания — они будут хорошо усваиваться.
Символ дня: Старинный манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.
За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают продолжительными и плохо поддаются излечению, поэтому не стоит медлить с с лечением.
Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому отказываться от пищи нельзя.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, фрукты и ягоды.
Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: сновидения нынешней ночи нельзя воспринимать прямолинейно — для их расшифровки необходимо подключать интуицию. Нельзя
Табу дня: из какого бы источника мы не получили знания, нельзя использовать их во зло.
Цитата дня: «Люди, ненавидящие правду, ненавидят также и людей, имеющих смелость высказывать ее…» (Роберт Браунинг).
Читайте также: